陳婉玉讚馮永業有風度　表白夜兩人有親密動作

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益，案件下午續審。



陳婉玉自辯時指，於2003年約8至9月時認識了馮，並曾有幾次相約打網球，「佢會幫我拎網球袋，覺得好溫柔囉，好gentle，令到我好舒服，好有風度」。而她前夫卻是一個脾氣比較暴躁的人，不會理會她的感受，亦好多時喜用粗口罵她，「馮對我嚟講好吸引，Wilson(馮永業)唔會大聲同我講嘢，佢講嘢好斯文，好gentle，會理會我嘅感受」。她又指有時不用說出聲，馮亦知道她這天過得如何、心情如何。當被問及她是否與馮一起較開心時，她指「我唔係比較開心，我係好開心」。



辯方又問及她與馮在澳門表白之夜的事情，她指當晚晚飯時，「我哋大家講啲好sweet(甜蜜)嘅說話，同埋我哋係有啲親密啲嘅動作」，而她因當時是兩人首次過澳門並表達愛意，她遂留下直升機票留念。



其後，兩人關係變得親密，她不時會等待馮找她放工見面、午飯等，她同意很多時是等馮找她，「癡癡地等」馮相約。而她因婚姻失敗，但「我識咗Wilson，所以覺得好開心」，會不時盼馮相約，她當時亦沒有心機工作，「將時間放於感情上」。



陳又指及後因想多點時間見馮，故陪伴馮往睇樓，期間有被人誤會做「馮太」，她表示「我係開心嘅，因為我知道無機會做到馮太」。她又哽咽地指「因為我自己知道作為一個老婆，如果老公有第三者呢，其實係好辛苦嘅……雖然我破壞咗人哋嘅家庭，但我一定唔會叫佢離婚」。陳指兩人關係直至2016年被傳媒披露便告終止。



就着物業買賣，陳表示因知道馮喜歡睇樓，亦可有多點時間見馮，馮亦曾問她有沒有興趣跟他買樓，她遂於2004年開設一間公司來進行物業投資，惟陳指自己並不是喜歡睇樓，「我只係想見佢多啲啫」。辯方問及陳2004年至15年，是否買了約30間物業，陳表示「我買咗好多，我無數過」，指全是馮着她買，買賣租賃講價全由馮負責。被問到為何這樣聽馮的話，陳沒有猶豫便回答「因為我鍾意佢囉」。

