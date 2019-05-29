煥然懿居無以為繼　市建局未來5年只供應私樓單位

市區重建局於2019至2023年會完成17個重建項目，提供合共5369個私樓單位。發展局表明，除了馬頭圍道「煥然懿居」重建項目會作為「港人首次置業」先導項目，其他項目的單位落成後不會轉作資助房屋出售。事實上，那些項目已與合作發展商簽訂發展協議作私營房屋。



發展局指出，市建局作為推動市區更新為職能的法定組織，在角色和工作範疇上一直和房屋委員會、房屋協會分工，由後者提供公營房屋。儘管如此，市建局在其啟德「樓換樓」計劃及「煥然懿居」重建項目，有提供資助出售房屋。



政府已邀請市建局物色一至兩個適合作高密度發展的公務員建屋合作社樓宇地段重建，並考慮預留部分重建地段發展公營房屋。至於市建局日後會否繼續提供公營房屋，政府和局方均必須小心考慮這根本性轉變對私營房屋供應，包括填補受重建影響的私營房屋數量，以及市建局財政自給模式的影響。



另外，市建局正逐步推展「油旺地區」研究，較早前就市區老化狀況、發展密度、交通和基礎設施容量，以及環境等方面完成檢討，會根據研究結果，評估機遇和限制，回應主要議題和困難。市建局制訂概念藍圖選項後，會就選項徵詢公眾意見，研究預計今年底或明年初完成。