政府工作犬日做3至8個鐘　消防狗狗「返1放2」有原因

政府工作犬協助維護法紀，保障大眾安全，牠們的待遇又係點？政府有6個部門設有工作犬隊伍，合共有280隻，最多是警務處，有121隻；其次是海關及懲教署，各有68及67隻；至於漁農自然護理署、食物環境衞生署及消防處則分別有11、7及6隻。



除消防外，各部門工作犬一般每天工作3至8小時。消防工作犬由於負責協助火警調查及於協助搜尋被困或失蹤人士，性質特殊，因此會與領犬員以隊制輪流當值，「返1日、放1至2日」，即以24小時當值後，有24或48小時休班的安排。



退役年齡方面，視乎個別犬隻健康狀況和獸醫意見，一般大概為8歲至9歲。過去5年，6個部門有共213隻退役工作犬，而每年平均有3隻工作犬因患嚴重疾病要由獸醫以人道方式處理。



食物及衞生局書面回覆立法會議員提問時指，工作犬的領犬員一般可優先申請把退役工作犬領回家中收養，惟因個人理由或居住環境所限，並非每位領犬員都能收養，因此部分會在經審核後由有興趣人士領養。待領養或無人領養犬隻，會被安排留在部門內頤養天年。



過去5年，各部門管理工作犬的每年平均開支，包括領犬員及督導人員的薪酬、犬隻糧食、醫療費用等，海關2180萬港元、懲教署1210萬港元，警方無備存相關數字；餘下3部門則為230萬至250萬港元不等。