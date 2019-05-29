精神健康中心難找永久會址　平機會批政府指引帶頭歧視

香港有24間精神健康綜合社區中心，只有15間在永久會址營運，在《香港規劃標準與準則》指引下，健康中心選址需社區諮詢。不過，平等機會委員會表示，中心在選址時遇嚴重困難，18個有做諮詢的中心，9個遭社區人士反對，大圍美林邨的諮詢近5年才能落實，平機會認為規劃指引有帶頭標籤成分，會去信社會福利署要求剔除或修改指引。



平機會今日(29日)公布早前委托理工大學進行的研究結果，研究訪問74個單位，包括政府部門代表、立法會議員、區議員、社區代表及服務使用者等，大部分反對選址的原因為居民擔心精神病患者有暴力傾向，對居民造成滋擾及影響治安等。



平機會署理營運總裁朱崇文指，相關指引要求「乙類」設施要就選址進行地區諮詢，並需特別列明是精神病患設施，「個指引好有問題、係帶頭歧視」。平機會曾去信社署要求更改指引，要求剔除或修改有關條文，稍後亦會第二度去信。朱認為社署地區職員有責任向當區居民清楚解釋設施作用，釋除誤解，惟該會2016年向社署提出的17項建議石沉大海。



理大應用社會科學系教授黎永亮指出，政府未為諮詢設限，曾有一個中心諮詢時遇居民及互助委員會強烈反對，社署職員擱置有關工作，等到互委會換屆再諮詢，結果再遭反對，「一拖拖咗4、5年」。他建議分三階段進行諮詢，包括3個月準備、12個月諮詢及3個月落實，合共不超過18個月。