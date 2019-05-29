陳婉玉指無錢問家姐攞　搬近馮永業方便下班短聚

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，涉嫌於任職期間收取賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉利益案，今午(29日)於區院續審。陳婉玉自辯時表示雍景臺是馮着她購入，她只是記得簽完臨約及交了訂金支票後，馮就向她表示對單位都有興趣，陳於是向馮指「咁你買啦」，但對她而言，整宗交易到此便完結。



陳指已忘記馮或經紀有否再就這個單位找她，亦忘記了馮有否和她討論過如何處理該51萬港元，「我已經唔記得咗呢51萬」。律師就陳稱忘記了51萬，問及她有否對錢的顧慮。陳回應指：「我唔可以話好有錢，我唔覺得我無錢......我唔係好明，咩有無錢嘅顧慮啊？」律師於是再問陳：「無錢嘅時候你會點？」陳便指：「我會問我家姐攞囉。」



陳表示在與馮關係變得親密後，馮會物色好單位，然後着她買入，而有關單位便是在馮的住所附近。被問到為何如此遷就馮，陳再一次不猶豫地直言：「因為我鍾意見佢囉，想同佢見多啲面囉。」她又指這能使馮在放工後容易到她家短聚，馮再回家晚飯，陳指馮「6點鬆啲放工，通常佢7點前要走」，可能只有半小時相聚。