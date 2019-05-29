機管局指須增雙跑道運力　縮維修時間加飛機起降時段

香港國際機場近年有不少基建發展計劃，機場管理局今(29日)發表報告，闡述該局將機場發展成機場城巿的願景及策略。報告指，三跑道系統啟用前，當務之急是提升現有雙跑道系統的運力，以應對2024年前的需求增長。機管局稱已制定多種措施盡量善用跑道運力，如將夜間維修所需時間縮短30分鐘，以增加更多飛機起降時段。



機管局發表題為《從「城巿機場」到「機場城巿」》的報告，指近年航空交通量穩健增長，認為時機成熟，機場可形成一個更龐大的實體「機場城市」。該局指，未來數年的大型基建發展仍然以建設三跑道系統為重心，預計項目將於2024年完成及啟用。



另外，現有一號客運大樓北面正興建一幢附屬大樓，預期於今年竣工。大樓將設有超過40個配備自助行李託運設施的全新登記櫃檯及兩條新行李認領轉盤。現有的接機大堂亦會擴建。



報告又稱，由機管局成立的香港國際航空學院將建設國際認可的「航空交通管理培訓中心」，航空學院正與民航處合作，以開辦符合國際民航組織標準的航空交通管制培訓課程。