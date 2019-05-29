社聯擬在葵涌推組合社會房屋　提供100單位

過渡性房屋有助紓緩本地住房不足困境。香港社會服務聯會推出第3個「組合社會房屋計劃」項目，選址位於葵涌業成街一幅由政府提供的臨時用地，計劃興建一棟4層高的組合屋，提供約100個一至二人的組合屋單位，預計2021年中入伙。



是次項目位於葵涌業成街5至7號，該空置地段屬工業用地，面積約1505平方米。此項目除了提供一人及二人單位，地下亦預留一個無障礙單位，租期約4年。每個單位附設獨立洗手間及浴室、電熱水爐，另設有使用電爐的煮食空間。



社聯表示，已向地政總署申請上述用地及向葵青區議會房屋事務委員會提交計劃構思，將於下月初的會議聆聽該委員會的意見。建築師團隊正為此項目進行預製組合屋的建造規格及間格設計，同時已接觸4間得到屋宇署原則上認可的組合屋生產商，並了解有關產品的生產規格是否符合計劃的設計要求。



至於首個「組合社會房屋計劃」即南昌街項目，社聯指工程已正式開展，期望明年4月完工，安排有需要住戶入住。而第二個欽州街項目已獲深水埗區議會支持，建築團隊正進行預製組合屋的設計及為擬議的工程項目作估價，尋找資金及準備招標書。

