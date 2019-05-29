法官憂逃犯修例　梁美芬認為法院會按司法原則決定

修訂《逃犯條例》爭議不絕，有外媒引述香港3名資深法官對修例表示擔心，憂慮一旦試圖阻止備受矚目的疑犯送走，將面臨批評和政治壓力。立法會議員梁美芬今日(29日)回應指，香港司法奉行普通法制度，高等法院、上訴法院、終審法院的法官均奉行終身制，認為終身制能令法官不受政治壓力影響，不會影響其就任情況，強調修例的爭議不在司法機關，認為香港司法機關可獨立於政治壓力。她又指多個地方的移交程序均是由政府提出，再交由法院處理，認為法院有能力按司法原則決定。



梁續指，目前社會的專注力均放於內地，而香港的法律與內地的法律不相同，的確有機會出現法官的決定與政府意見不同，如內地提出引渡的罪犯，香港法庭認為有疑點而決定不引渡，但不代表當中是有壓力，重申全世界的法官經常都要作決定，當中或會與政府意見不同，認為不應該在司法層面作不合理懷疑。



法律界議員郭榮鏗表示，業界認為修例兇狠及大殺傷力，極之擔憂，亦不滿政府以法庭會把關作理由，將司法界及法官「擺上枱」，做法誤導。法律界將於下月6日發起黑衣遊行，路線或與以往由高等法院至終審法院不同。



另一議員張國鈞指，近年有多宗被質疑是政治檢控的案件，但法官判案時已清楚表明判決只按法律處理，又指香港法官奉行終身制，即法官任期受到保障，相信能夠確保司法獨立，毋須擔心。