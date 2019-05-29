供港豬數量減4成　豬價飆升巿民續要捱貴豬

受非洲豬瘟疫情影響，香港屠房一度暫停運作，直至本月19日才恢復活豬供應，但由於內地加強檢驗及需要重新調配豬隻供港，近期內地豬每日供港數目只有2000隻，整體豬隻供應量較以往每日的4000隻減少40%，豬肉每擔批發價上升80%至逾倍，市民要捱貴豬。香港豬肉總商會理事長許偉堅指受豬瘟影響，內地囤養的豬隻數目亦減少，料今年下半年市民要捱貴豬。



根據食物環境衞生署資料，今日(29日)內地供港活豬只有2380隻，本地豬有904隻，合共有3284隻，每擔豬的批發價由1450至3228港元，平均批發價為2431港元。明日(30日)有3750隻內地豬供港，本地豬則只有100隻。



香港豬肉總商會理事長許偉堅表示，近兩日內地供港豬隻數量減少30至40%，每擔豬肉價上升最少80、90%，但業界怕市民未能接受，均很克制，零售價只是調高2、3港元一斤，未有大幅加價。



內地豬隻供應減少，許指是因為內地加強對豬隻檢驗，加上早前因豬瘟問題屠房暫停運作，內地現需時重新調配供港豬數量。目前供港內地豬主要來自廣東，江西、湖南等地要再調配，希望下周可以改善。



豬肉買手何先生指，整體供港豬隻數量減少，對豬肉價格有影響，此外亦影響從業員的生計，如有肉檔平日屠宰4隻豬，需請2名員工，現只有2隻豬供應，只僱用兩人，令日薪計的肉檔員工手停口停，他希望內地可以盡快增加供港豬隻數目。