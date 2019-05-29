政府擬打造「易行」中環　議員憂變旺角行人區翻版

港府早前宣布推行「香港好．易行」政策，以中環及深水埗為試點，並預計明年第2季交代最終建議細節。在中環試點，將包括蘇豪區一帶，並會於合適位置及時段設立行人專用區；深水埗則選定福華街、鴨寮街及桂林街一帶實施低速限制區。兩區均有區議員批評政府對試點計劃交代不清，擔憂中環民居一帶設行人專用區會演變成旺角西洋菜南街翻版，「一定嘈到拆天，滋擾民居！」



中西區區議員楊學明批評政府以往管理旺角行人專用區時明顯無計可施，而當局擬於中環設行人專用區卻未詳盡交代細節，擔心屆時會步旺角行人專用區後塵，令當區居民飽受噪音等滋擾。他亦提到一旦於當區設立行人專用區，很大可能造成交通擠塞問題，「本身要經過行人專用區嘅車就要兜路，變相影響其他道路交通，塞車問題更嚴重。」



深水埗區議員梁文廣直斥政府就試點計劃細節未明，令人無所適從。梁指擬設低速限制區的地帶本身已有很多交通燈位，「居民想駛快啲都快唔到，幾乎每個燈位都要停。」他又指，居民普遍渴望緩解燈位過多造成的車流問題，若再設低速限制區，問題勢惡化。