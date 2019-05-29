政Whats噏：要求直接表決投票　謝偉銓驚畀人話拉布？

立法會議員謝偉銓(Tony)早前去信財委會，要求發展局及土木工程拓展署建議開設多個工程師職位分開表決，但佢今日(29日)就再去信表明，可以直接表決，無要求分開討論。唔通怕傾得太多，畀人話佢拉布？



Tony嘅信件提到兩份文件，涉及發展局及土木工程拓展署建議開設多個工程師職位。Tony喺信中提到，財委會現時積壓大量議程，加上有關項目喺事務委員會及人事編制小組委員會已充分討論，自己亦已表達咗業界嘅關注同不滿，所以澄清番無要求分開討論，建議可以直接表決。



由於土木工程拓展署嘅開位建議涉及嘅議程，有其他議員要求分開處理，所以財委會秘書就將Tony無要求分開討論發展局開位一事，通知政府，政府唔會安排相關官員出席會議。



Tony回覆查詢時就話，其實自己已就有關議程多次表達不滿，政府要答都答晒，呢個議程毋須重複再傾，加上財委會仲有咁多嘢未表決，覺得無謂浪費時間，自己直接投反對票就得，不過如果有其他議員要求討論，可能最終都要傾都未定咁話。