網民熱話：點餐拒按流程付款　惡爸爸：等收律師信！

到餐廳食飯，當然要按餐廳的點餐規定，但是並非每名食客都遵從點餐規定，因而發生爭執。日前有任職快餐店的網民在社交平台分享一名港爸大鬧食店的事，惹來不少網民關注。



昨日（28日）早上近11時，網民「小伙子」在Facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」投稿，怒斥一名港爸。據貼文所述，小伙子所在的餐廳要求客人點餐後，攜餐到收銀處付款，再回自己座位享用食物。事發於半年前的一個下午，有一家人到餐廳食飯。點餐後，爸爸負責取餐，而媽媽則帶着小朋友先行就座。



當時該名港爸想先取餐回座位再付款，惟遭店員要求遵從規定，於是便吵了起來：「你睇唔睇到我有2個小朋友㗎，係咪依家拎咗返位先都唔畀啊，我又唔係唔畀錢，你咩態度啊？」接着經理答，「先生，你去超市買嘢，試下拎晒啲嘢返屋企先，同個收銀講你要照顧小朋友冇手，你又唔係唔畀錢，睇下人哋會點？」當刻，港爸不再作辯述，只稱：「你等收律師信啦！」文末，小伙子嘲諷到：「最後等咗半年都等唔到封律師信，post上嚟想問下先生係咪寄失咗？」



其後有網民為經理的行為拍手稱快：「經理good job！有小朋友唔係大晒㗎！」「經理覆得好，一句KO」。有人則笑稱：「又講律師信，都話咗岀律師信要二千幾蚊」、「個個都以為出律師信好威咁」、「又律師信？香港係咪咁多人鍾意乜都出律師信呀？」更有人取笑到：「會唔會第時佢問個仔拎家用，個仔答返佢：催咩催，你等收律師信啦」、「給自己的信」。不過，亦有網民認為兩方態度都有問題，「兩邊都有問題，餐廳如果睇到情況，真係想幫個客，咪由得佢攞返去，同佢講：你放低先可以，但請你盡快出嚟畀錢」。



網民有話說：



Naomi Mak：經理好波！



Nobu Kwan：咁樣邊有律師肯幫你出信呀？



Mickey Chan：嚇鬼咩，等收律師信，告人咩呀？

