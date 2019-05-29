鋼筋未能完全扭入仍盡扭　紮鐵管工被批不專業

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊，紮鐵分判商輝誼地盤管工吳民俊今午(29日)繼續作供。吳曾表示明知隧道連接縫的鋼筋未能完全扭入螺絲帽，但最後亦選擇遵從禮頓指示「扭得幾多得幾多」。委員會主席夏正民批評吳做法不專業，直指工人手工欠佳。吳對此未有否認。



吳於代表禮頓的資深大律師石永泰盤問下表示，當時在連接縫工地發現物料錯配，已即時致電並將事件告知禮頓工程師黎家灝，雖然黎着他「盡扭」，但吳亦擔心自己及公司其後需負上責任，便告知黎若被港鐵巡查發現鋼筋未接駁好，禮頓需負責重新接駁鋼筋的費用，黎答允。



石認為吳的說法不合理，認為禮頓不會無故多付一筆費用讓工人重新接駁鋼筋，認為黎根本沒有向吳作出任何承諾。吳不同意，更表示自己與黎共事超過一年，已經將對方當朋友看待，故答應黎的要求，又指即使黎最後真的「走數」不肯再付錢予輝誼重新接駁鋼筋，相信老闆亦不會怪責他。



吳又指，當時他未有為與黎的對話進行錄音及WhatsApp紀錄，認同有機會被黎走數，但吳表示「預咗會過唔到檢查，落唔到石屎」，打算屆時才拍照存證及並告知上司，但最後竟然成功「過關」，表示「咁都落到(石屎)，真係好嘢！」

