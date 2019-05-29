粵港澳警方工作會晤　重點討論毒品犯罪等問題

「粵港澳三地警方刑偵主管第25次工作會晤」昨日(28日)在廣東佛山順德舉行，三地警方代表在會議上，重點就毒品犯罪、打擊跨境有組織犯罪、清洗黑錢、組織偷渡活動、跨境賣淫及盜竊、強化情報交流等議題進行深入討論及磋商，亦有討論刑事培訓等議題。



三地警方另亦在會議上探討了打擊電訊詐騙、高利貸犯罪、打擊「換錢黨」等議題，又回顧過去一年合作成果，包括檢視各個層面的合作機遇、困難和對策；合作打擊跨境犯罪活動情況；亦探討了來年的合作路向，當中包括港珠澳大橋通車後，三地警方加強警務合作，打擊新型犯罪和跨境犯罪的新策略。港府指，粵港澳三地警方合作偵破多宗有組織及嚴重罪案，顯示三地刑偵部門的全面配合和緊密聯繫，對打擊跨境罪案起積極推動作用。



香港警方代表團由警務處副處長(行動)鄧炳強率領，出席會議的香港代表包括署理刑事及保安處處長袁旭健、刑事部轄下五個科及刑事支援的主管和負責聯絡事務人員。廣東省公安廳代表團由副廳長林偉雄率領，其他有派員出席的內地單位包括深圳市、珠海市及佛山市公安局；而澳門警察總局代表團則由局長馬耀權率領，司法警察局及治安警察局亦有派員參與。公安部亦有代表出席。