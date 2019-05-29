政Whats噏：環境衞生搞得差　政黨送陳肇始2千煙頭

唔少人都會重複犯同樣嘅錯誤，喺03年沙士後港人愈來愈注重衞生清潔，但近年環境衞生逐漸轉差爆出鼠患，市民又再鬧爆政府執法不力，搞到通街垃圾，香港變「臭港」。今日就有政黨向食物及衞生局局長陳肇始送大禮，送咗二千支煙頭畀佢，以表達不滿政府嘅吸煙區配套不足，清潔不力。陳肇始好歹都係「禁煙專家」，收到咁多煙頭，認真諷刺！



繼舊年發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎後，今年又再爆出多宗個案，令社會開始關注鼠禍橫行問題，更進一步揭穿街道清潔不足，到處都係垃圾。漁農界議員何俊賢（高佬賢）聯同葛珮帆及周浩鼎等就此今日約見陳肇始，席間反映多區環境衞生問題，其中馬鞍山社區幹事吳卓璟就送上喺區內天橋執到嘅煙頭畀局長。



吳就話近來喺港鐵烏溪沙站外天橋，一處附近居民出入必經之路上，發現有好多煙頭，不時亦見到喺附近地盤做嘢工友坐喺橋上休息、吸煙、甚至食飯，搞到居民出入好唔方便，所以佢上星期一連五日，每日朝早8點至9點就去執煙頭，日日執到300至400支，執完轉頭又有，居民試過向食環署投訴，執法人員就趁無人先嚟巡查，真係唔知有乜嘢用，擔心情況持續令區內爆鼠患。



有份出席會面嘅高佬賢強調唔係贊成吸煙，但大家要體諒工友休息時食煙抖吓，當然最好就戒煙啦，咁未做到前政府就要有相應配套。佢話一般地盤都係禁煙，當局無喺附近劃好吸煙區，提供相應設施，難怪工友貪就手掉落地，而食環署嘅執法力度不足，清潔又做唔好，先會搞到條街咁污糟。



高佬賢仲笑住話聽講老鼠萬能，電線都照食，唔知會唔會食埋煙頭，嘲諷唔知當局係咪等老鼠去清潔天橋喎，覺得依家最起碼要派多啲人手落區清潔，之後檢討下吸煙區規劃工作。



見陳肇始收「大禮」時，亦表現得尷尷尬尬兼似有愕然，口頭上就答應會跟進，之後點做就不得而知嘞！被喻為「禁煙專家」嘅佢，喺入熱廚房前就係喺大學致力推行禁煙，之但係食衞局工作唔止係禁煙，仲包括環境衞生、醫療同出入口檢疫等，佢入局七年都係搞到一鑊粥，應該要好好檢討吓。



