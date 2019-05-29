毓民特區：鄭若驊再爆秘撈醜聞　政府倒行逆施港人棄城

醜聞纏身的律政司司長鄭若驊疑上任後仍「秘撈」參與仲裁案，事件餘波未了，立法會將於下月討論是否引用《基本法》，傳召鄭到立法會交代其上任後曾參與的所有非律政司工作的詳情。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民直斥鄭由「僭建司長」變「秘撈司長」，質疑鄭涉嫌觸犯公職人員行為失當罪，廉政公署應立案調查。黃又指，現屆政府早就應為鄭連串醜聞鞠躬下台，但一班高官面皮極厚，政策倒行逆施亦拒問責，結果多名主要官員民望達負淨值，港人爭相棄城。



鄭若驊去年1月上任律政司司長後，獲特首林鄭月娥特別批准可繼續處理6宗仲裁案。黃毓民批評林鄭的決定破壞規矩，而獲林鄭厚待的鄭則爆出大宅僭建醜聞，最終律政司只控告鄭的丈夫並罰款兩萬港元，是「高高舉起，輕輕放下」。最近鄭被揭發有多宗仲裁案與申報不符，其中一宗更沒有申報，黃質疑鄭雖不斷「死撐」稱毋須申報，但仍涉嫌觸犯「公職人員行為失當」罪，廉署應立案調查，又揶揄鄭已由「僭建司長」變成「秘撈司長」。



黃毓民表示，鄭若驊先後「放生黎智英、唔告梁振英」，惹來市民質疑，民望亦長期排在榜尾「墊司底」，今次被踢爆有「秘撈」卻繼續厚顏無恥，笑罵由人。黃認為，當鄭這類在道德、人格上都有問題的人坐上高位，結果就是市民對政府施政失去信心，政府解說《逃犯條例》修訂遇上極大阻力，正是因鄭等高官平常倒行逆施，造成惡果。



黃毓民又指，現屆政府一副「好官我自為之」的態度，被市民唾罵亦不感到羞愧，倘若鄭若驊是在一個文明及開放的民主國家，她及所屬的政府早就要為事件下台，整個問責團隊亦要改組，但正因現屆政府面皮厚，壞事做盡都「冇有怕」，市民只好「用腳投票」，爭相棄城，造成近年移民人數增加。



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