醫保複雜年收200投訴　業界盼5年內減少爭拗

個人醫保性質複雜且投保者眾，易生爭拗。有保險業人士指，與其他保險相比，醫保難以標準化，加上香港私家醫院收費差異極大，投保人一旦未有向中介人查明，便會出現無法全額索償問題，但隨着自願醫保計劃推出，相信應可在5年內減少爭拗。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，相對汽車或家居保險，醫保屬較複雜保險種類，以危疾為例，普遍有60至70種，但很多時保單只涵蓋其中40種，投保人不幸患上未能涵蓋疾病，便會發生爭拗，「好似你撞咗車，一定可以去claim（索償），但係醫保唔同，因為病嘅種類多，保單間間唔同，係會有啲問題。」



羅又指，香港每年約有100至200宗涉及醫保的投訴，亦會讓公眾對業界有負面印象，惟相對全港有約280萬名投保人，投訴率仍是處於極低水平。



醫保最常出現的另一爭拗是無法全數索償，羅解釋，現時全港有10多間私家醫院，惟收費欠標準，部分醫療項目收費差異可達數萬元，自然容易出現無法全額索償情況。



對於消委會建議，香港保險業聯會表示歡迎，指如醫生或私家醫院能提供收費估算，保險公司可確認有關程序是否屬保單覆蓋範圍，又引述保險投訴局數字指，近年涉及個人醫保的相關投訴一直維持在每年約160至200宗，沒有太大增長，聯會會與消委會、保監局及政府緊密聯繫，不斷審視作業模式。