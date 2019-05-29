醫保投訴多涉索償　保險公司自改條款保費倍增

市民為求安心購買醫保，但消費者委員會過去4年共收到426宗有關醫療保險的投訴，今年首4個月亦有17宗，主要與索償有關。有保險公司通知投保市民，為提供更佳的醫療保障，會更改保單條款，惟條款一改，每年保費由2萬多港元增至4萬多港元，升幅驚人。另有市民因跌倒而被主診醫生要求住院8日，但保險公司竟以額外5日住院不屬醫療所需而拒絕賠償。消委會認為，市民購買醫保時應貨比三家，亦要仔細閱讀保單合約，接受醫療服務時應先了解保單保障範圍。



一名67歲男子每月繳付醫保保費為21,200多港元，但保險公司單方面通知他會更改保單條款，以提供更好的醫療保障，續保時保費增至每年42,800多港元，增幅達一倍。該名男子認為，購買保險時，保險公司所列的保費表與建議的加幅明顯有落差，而他沒法拒絕，否則會被視為放棄續保。經消委會介入後，該名男子與保險公司達成和解。



另有一名男子5年前與一間保險公司續保，期間因患肛門息肉而入院，當時被要求簽署一份經修改的同意書，將所有與肛門有關的疾病納入不保範圍。由於保險公司續保時表明可在指定限期內更改續保保費及條款，該名男子出院後不獲任何賠償。消委會認為對消費者明顯不公平。



還有一宗個案，即使獲醫生確診有病痛，亦未必獲賠償。一名女子因跌倒，傷及左邊膊頭、右邊手掌及雙膝等，主診醫生要求她住院8日接受物理治療，但保險公司只為首3日的住院賠償，並稱另外5日的住院不屬醫療所需，及可外出接受物理治療而拒絕賠償。該名女子先後向消委會及相關部門投訴，才獲該5日的住院賠償。



消委會提醒市民要了解不同醫保計劃的保障項目及賠償限額，並比較各項計劃的詳情，亦要如實申報健康資料，以免成為保險公司拒絕賠償或取消保單的理據。

