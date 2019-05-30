Dr.東：黑色素瘤免疫治療延壽3倍　中大招募患者參與研究

不少人身上有大大小小的胎記或癦痣，但若形狀不規則、變大甚至變深色，則可能是患上黑色素瘤的警號。腫瘤科專科醫生指出，黑色素瘤屬皮膚癌之一，過去單憑手術及化療難以控制病情，患者存活期不足1年，幸醫學界近年轉用免疫治療，不但可以大大減輕藥物的副作用，病人存活期更可大幅延長3倍以上。香港中文大學醫學院現正招募患者，冀針對性研究在黃種人身上較常出現的支端性黑色素瘤。



黑色素瘤在香港較為罕見，每年全港只有約80宗新症，但其惡性絕對不容輕視。中大醫學院腫瘤學系臨床助理教授龍浩鋒指出，黑色素瘤主要分為表淺性、結節性及支端性，其中以較深層、多出現於手腳且較難控制的支端性黑色素瘤，在黃種人中最為常見。患者初期一般要先進行手術切除腫瘤，但若癌細胞已擴散，使用傳統化療的效用甚低，病人存活期中位數僅得10至12個月。



他表示，近年醫學界轉用免疫治療，原理是喚醒患者自身免疫系統抵抗癌細胞，療效顯著，存活期中位數大幅提升至逾3年，並有效減低復發機會；加上副作用較化療小，若病情好轉更可停藥，增加病人治療的信心。



龍說，一名患第4期黑色素瘤的七旬男病人，在約1年半前發現腳板底有黑色素瘤，進行手術切除後9個月，再於大腿淋巴核發現兩厘米大的腫瘤。龍憶述該名病人剛開始使用免疫治療時，曾出現「假性惡化」情況，淋巴核進一步脹大至3厘米，幸繼續進行療程後，情況逐漸好轉，病人現時的淋巴核已縮至正常大小，病情穩定，可繼續工作。



近期有外國研究顯示，新一代免疫治療藥物雖然亦會帶來免疫系統相關的副作用，例如甲狀腺功能失調、肝功能受損等，但程度屬可接受範圍，安全性遠高於副作用嚴重的舊藥；不過龍提到，若患者本身有免疫系統疾病如紅斑狼瘡等，則不適用有關療法。龍續指，雖然坊間有基金資助新藥，但不少病人因未符經濟審查條件而無法申請。中大3年前起針對性研究支端性黑色素瘤，正持續招募病人，讓他們免費用藥及安排定期檢查。



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