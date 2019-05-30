強直性脊椎炎不符資助要求　病人每年自費6萬醫病

十餘歲少年本來初踏人生路，但三十九歲文員莊聖麒卻於十四歲已被確診強直性脊椎炎，其後病情惡化，如今部分脊椎已開始融合，每年需自費超過六萬四千港元注射生物製劑延緩病情。與病魔搏鬥多年，他飽嘗貧病交加之苦，欲申領藥費贊助卻碰壁，因不符贊助的嚴苛要求。有病人組織要求當局放寬藥費贊助的臨床要求，幫助確診強直性脊椎炎的患者渡過難關，估計全港最少有數萬人可受惠。



向後望、彎腰剪腳甲一般人當然冇難度，但強直性脊椎炎的患者卻做不到，莊聖麒的頸部現只能微幅扭動，需轉身才能看到其他方向，曾試過橫過馬路時因劇痛而被「定格」。一直以來，他靠口服止痛消炎藥控制痛楚，惟「治標不治本」，故在醫生建議下改用生物製劑，至今注射生物製劑一年，他雖選擇價格最低的一款，但月入僅九千港元，需節衣縮食治療：「唔食午餐，兩、三個月先同朋友食一次飯」，更要變賣部分電子產品。



強直性脊椎炎發病年齡多介乎十多至四十歲之間，有患者慨歎，發病年齡正是一生人最拚搏的時間，直言「其實病情係影響成個人生！」不少患者會向由醫院管理局管理的撒瑪利亞基金申領資助藥費，但莊聖麒因發炎指數不符臨床要求而被拒。他透露，若可獲資助，每年藥費可大幅降低至一千港元。醫管局發言人表示，一八至一九年度共批出三百一十六宗申請，涉資二千九萬百港元，就相關患者的申領個案，該局強調血測試結果只是其中一個考慮因素。



強直性脊椎炎患者互助組織B27協進會前主席李國光批評港府忽略上述病人：「我哋就好似孤兒仔咁，無乜人幫！」促當局放寬標準，改為病人一旦確診便可獲資助，估計最少有數萬人可受惠。