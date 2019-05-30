陳婉玉為見情郎開公司購30物業　買賣交馮永業包辦

陳婉玉在婚變後情緒低落，但認識馮永業後，她便將心思花在馮身上，更為了「投其所好」，成立公司讓馮替她作物業投資，十一年間買入物業達卅個，然而她對此又似不在乎：「係我買咗好多間，但我無數過有幾多，全部都係馮生叫我買。」



陳婉玉於二○○四年七月成立志俊有限公司，原因單純因為「Wilson（馮永業）好鍾意睇樓，我又想多啲時間見佢，我就話跟佢去睇樓，佢問我有冇興趣跟佢買樓，我就話好呀」，她坦言自己並非喜歡投資物業，「我只係想見佢多啲」。「志俊」自○四年中直至一五年，共購入卅個物業，陳婉玉稱，該些交易由揀樓、議價、買入、出租、放售，全由馮永業一手包辦。



至於直升機公司的業務方面，陳婉玉指是謝天賜（原港聯航空行政總裁）於九八年叫她過去幫忙，「我唔係好想過去」，故初時只做兼職財務工作。後來因婚變又拍拖，她自言「都無乜心機做，只係做番分內工作」。她○六年起雖參與公司較多，但運作公司及決策的還是謝；她又指○五年一月跟謝一同出席立法會會議，純粹因為「謝生想帶我去立法會睇吓點開會」，此後她未再參加過類似會議。



陳的代表律師向她出示多封本案關鍵文件，包括她以執董名義簽署要求政府調減西九龍直升機場租金的信，以及向政府交代放棄經營該直升機場的信件；陳坦言當年秘書拿這些信來要她簽，她估計是謝無暇處理，在看過內容無問題後便簽，她根本沒理會政府如何處理這些信件。



對於謝天賜早前供稱，她曾要謝以公司名義去信政府讚揚馮永業，陳昨否認其事。就謝指她承認從馮處拿到政府譴責港聯的信件，再拿到何鴻燊處「學是非」，陳亦斷然否認：「我無咁做過，亦無咁講過！」她更透露，其實何鴻燊間中有聯絡她並問及公司的事，她感覺到於○六年間，何跟謝的關係「有啲緊張」。