東方日報A1：陳婉玉首作供　哭訴前夫出軌　投馮永業懷抱

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀的丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太胞妹陳婉玉利益，案件昨在區域法院續審。繼馮永業作供承認馮陳戀情後，女主角陳婉玉昨首度出庭自辯，哽咽憶述發現丈夫有外遇、遭家暴，最終家庭被破壞的遭遇。就在她心碎之時，她邂逅已有家室卻溫柔有風度的馮永業，受對方吸引而成為馮的婚外情人；陳承認自己破壞別人家庭，也明白一個妻子得知丈夫有外遇的痛苦，故她「一定唔會叫佢（馮）離婚」，亦自知無機會成為「馮太」。



陳婉玉透露，她於一九八三年結婚，育有一名女兒，但就在女兒兩、三歲時，卻遇上丈夫暴力對待，她於○二至○三年又發現丈夫有外遇，當她追問外遇對象時，又遭暴力對待。當時與丈夫關係非常差，但為力挽婚姻，她只願丈夫回頭便不追究，但丈夫最終搬走。「呢個家對我好重要，我係要有一個家，一個完整嘅家」；陳感到心已碎，並要接受心理輔導，「我無咗個家，無咗個老公，無咗支柱，唔知做乜，我根本就唔想生存落去」。她講至此，不禁眼紅哽咽。



丈夫搬走不久，陳婉玉於○三年八、九月認識馮永業，兩人曾相約打網球數次。陳稱讚馮細心，「佢會幫我拎網球袋，同埋我覺得佢係……我知溫柔形容女士，但佢好溫柔囉！好Gentle，即係好有風度，令到我好舒服」。陳將馮與前夫相比，直言前夫脾氣較暴躁，不理她感受，又會用粗口鬧她，相反馮說話斯文，「Wilson（馮的洋名）唔會大聲同我講嘢」，會顧及她感受，「有時我唔需要出聲，佢都知我嗰日點、心情係點樣」。辯方遂說「所以你同佢一齊係比較開心」，陳聞言即嘴角揚起更正「我唔係比較開心 ，我係好開心」。



至同年十二月，兩人乘直升機往澳門，陳憶述在這個表白之夜，「我哋大家講啲好Sweet（甜蜜）嘅說話，同埋我哋係有啲親密嘅動作」，她更將當晚機票留起作留念；陳亦有留起飛往華盛頓的酒店收據，當時她是與公幹的馮相會，「呢次係我哋第一次旅行」。



兩人關係變得更親密，陳婉玉透露會「癡癡地等」馮永業約她見面食飯，而馮搬屋時，她為遷就馮放工時間，讓馮於回家食飯前能上門短敍，她多次搬往馮的住所附近，「但七點前佢都要走，放工六點鬆啲，所以見面都係半小時嘅事」。被問到為何如此遷就馮，陳毫不猶豫答說：「因為我鍾意佢囉！我想同佢見多面。」



陳婉玉為了可與馮多見面，亦有陪馮睇樓，期間曾被誤認作「馮太」時，「我係開心嘅！因為我知道無機會做到馮太……」她難忍淚水說，「因為我自己知道作為一個老婆，如果老公有第三者呢，其實係好辛苦嘅，所以我一開始呢段感情嘅時候，我話畀自己聽，雖然我係破壞人哋家庭，但我一定唔會叫佢離婚」。她指兩人關係於一六年被傳媒揭發而結束。



現年五十五歲的馮永業，被控公職人員接受利益及公職人員行為失當兩罪。六十三歲的陳婉玉，則被控一項向公職人員提供利益罪。控方指陳婉玉於二○○四年替馮永業付了五十一萬元買樓訂金，而馮並沒向政府申報。



案件編號：DCCC 761/2018



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