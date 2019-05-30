全城清潔變趕鼠上樓　深水埗居民叫苦連天

港府10日前啟動為期3個月的全城清潔行動，期間跨部門隊伍重點出擊鼠患重災區之一的深水埗，然而，當區區議員表示，政府連場大行動的成效麻麻，有居民反映後巷、地面被政府清潔人員掃盪後，老鼠轉而進攻民居，近期接連有老鼠向高空發展「走晒入屋」的消息，居民擔心食物環境衞生署滅鼠表面化，反令老鼠入屋播疫。



全城清潔行動開展後，食環署聯同多個政府部門派員到深水埗區清洗街道、在後巷及目標地點放置捕鼠籠，又於溝渠放置老鼠藥，打擊行動踏入第10日，深水埗區議員譚國僑透露，食環署大鑼大鼓清潔只是局部或表面化應付鼠患問題，有關做法如「治標不治本」。



他指出，食環署及政府清潔人員只清理公共地方如後巷，這些地方衞生雖有改善，但私人地方卻更加惡劣，因溝渠老鼠「搬家」避禍，居於低層的住戶近日叫苦連天，反映地下的老鼠向上竄入居民，不少居民被迫購買老鼠藥、老鼠膠自救。譚認為，區內有不少三無大廈，鼠患問題並沒被根治。



香港物業管理公司協會會長陳志球亦稱，物業管理公司一般「輸唔起形象，一有事(鼠患)會立即主動處理」，但無管理公司的「三無大廈」情況卻較惡劣，一些老區及旺區有不少後巷及食肆，難免成為老鼠繁殖的溫床，這些地方需要當局成立專責隊伍加強滅鼠。