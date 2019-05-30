探射燈：手機產生電磁波　世衞列致癌物

在香港，人人機不離手。流動電話技術所產生的射頻電磁場屬非電離輻射的一種，雖然與能量較高的X光、核輻射等電離輻射有所不同。然而，世衞轄下的國際癌症研究機構於2011年將此歸類為2B級「可能令人類患癌」的物質，與柴油廢氣、殺蟲劑、高溫油炸食物等看齊。



輻射生機學會主席兼生態毒理專家劉美明博士表示，多個國際機構及外國專家研究均指出，非電離輻射的電磁波對人體存在致癌風險，更有機會影響腦部發展及神經系統，引起其他慢性疾病，劉直言：「2B級致癌物質嘅風險僅次於煙草，唔可以掉以輕心！」



要減低非電離輻射對身體健康的影響，劉提醒市民不要在信號較差和人多擠迫的位置，如升降機、港鐵車廂內強行嘗試接受信號及發送訊息，因會令到電話產生的非電離輻射以倍數增加。另外出門時如使用行動數據，就不宜長開WiFi偵測功能，此舉會令手機的非電離輻射數值處於不穩定水平。日常生活中亦可盡量使用室內有線電話，因無線電話產生的非電離輻射數值較高。



家庭醫生林永和指，市民如置身於高輻射的環境中，短期內身體雖不會出現問題，但不排除長遠會引致細胞變異或不同器官出現毛病。他建議政府檢視本港現時有關輻射的標準，確保基站產生的輻射不會影響市民健康。

----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

