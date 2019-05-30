探射燈：標準較內地寬鬆　低估輻射損害

本港目前採用「國際非電離輻射防護委員會」（ICNIRP）制訂的非電離輻射限值標準，於各常用移動通訊頻率，暴露限值最高為61V/m。惟相關標準較內地的「電磁輻射防護規定」和德國的健康住宅規範SBM-2008寬鬆，前者相應頻率限值為12.28V/m；後者電磁波功率密度若高於0.614V/m已屬「極嚴重」情況。



「通訊辦嘅標準係好寬鬆，基本上無可能超標。」家居易技術總監李仕沖表示，有關標準只針對短期暴露於電磁波下所造成的即時傷害，以最高約61V/m的限值為例，相等於在微波爐前量度的數值，會產生熱力或即時灼傷。但標準卻未有考慮長期暴露的健康風險，「政府一直唔肯承認輻射有致癌嘅風險！」



至於即將迎來的5G浪潮，李預計基站數量會大幅增長。他解釋由於5G的傳輸距離較短，因此要在許多位置加裝新基站，而以往3G、4G的基站卻會繼續保留，相信輻射水平只會有增無減。

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