探射燈：手機基站增零諮詢捱轟　居民疑致癌仔都唔敢生

電訊營辦商近年積極拓展5G網絡，無線電基站（下稱基站）愈建愈多，現有超過6.7萬個，惟相關的電磁波輻射更受關注。北角有居民寓所與基站距離不足5米，非電離輻射水平3年間倍增，男戶主更於去年患癌，家人擔心與輻射有關；不少公屋天台設有基站，直指向民居。立法會議員批評政府批出基站前零諮詢，長遠應就基站與民居的距離和角度研究立法，檢討量度準則。



「我先生舊年患癌，先意識到會唔會同對面個基站有關？」陳太（化名）與丈夫的寓所，客廳和睡房對正北角電氣道市政大廈天台2個基站。她指通訊事務管理辦公室（簡稱通訊辦）於2016年及今年5月曾上門測量，發現非電離輻射水平由最高每米3.7伏特（V/m）增加至8.42V/m。東區區議員許清安批評，政府批出基站前從未諮詢區議會和居民，認為應制訂指引規定基站與民居的距離。家居易技術總監李仕沖指，8.42V/m是相當高的數值，雖然未有超出通訊辦的標準，惟仍較早年量度旺角西洋菜南街的電磁波功率密度為高。



觀塘彩德邨彩義樓天台其中2個基站對正新居屋彩興苑。觀塘區議員陳俊傑指，多名居屋業主收樓時發現基站角度對正睡房，擔心影響健康，去年陳聯同逾10名居民到房委會總部請願。通訊辦今年4月曾到彩興苑測量，電場強度徘徊於1.7至2.1V/m之間。同區區議員譚肇卓亦批評，房委會審批基站申請時只關注基站會否影響樓宇結構，質疑政府漠視居民健康。此外，觀塘樂華（北）邨勤華樓天台至少有5個基站，居民朱先生表示不少角度更指向民居。



立法會議員柯創盛指出，政府應要就基站與民居的距離和角度研究立法，訂立一套可接受的準則。通訊辦亦應適時檢討量度準則，確保與國際標準看齊。



通訊辦發言人指，曾到電氣道市政大廈和彩德邨基站附近民居進行實地測量，結果顯示非電離輻射水平符合安全標準。而過往3年共接獲約700宗有關基站輻射安全查詢和投訴，大部分涉及對家居非電離輻射安全的關注。



房屋署發言人表示，房委會轄下約有170個公屋裝設約共900個基站。商業樓宇小組委員會於今年1月通過調整本年度屋邨電訊裝置的費用，預計會為房委會帶來約1.9億港元收益。



政府產業署發言人指，營辦商擬在政府物業設置基站時，需按程序向相關政府部門及其他部門提交該裝置的詳細資料，就其範疇作出考慮。關於北角基站，有關營辦商與相關部門磋商後決定移除上址基站的設備，預計工程於今年7月中前完成。

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