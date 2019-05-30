的哥示範「聲控門」　內地客信以為真︰好先進喎！

的士新設自動感應門？近日就有烏龍內地客誤會的士車門為聲控，大感驚奇，結果被司機「加把口」作弄，鬧出一場笑話？



有的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」講述事件，指星期二（28日）有3名內地客上車後，用不純正的廣東話要求前往「得滴路」酒店。他大感疑惑，多番猜測後才得知旅客原來在說英文「W」，心中不禁諷謂︰「X你老X，咪X學人講英文啦」。



旅客更對的士設施大感新奇︰「見你部車咁新…師傅，部車點樣感應開門㗎」。他頓時靈光一閃，趁車輛停下時故意講了句「開門」才開啟車門；其後他再喊「關門」始把車門關上，令乘客嘖嘖稱奇，誤以為車門能以聲音控制。



的士司機洋洋得意，開玩笑說︰「以後香港坐的士唔好亂講咩門咩門，分分鐘跌你落車。」誰料旅客竟信以為真，大讚先進︰「師傅你真好人」。



不少網民揶揄︰「師傅講緊笑話」、「好玩」、「兩年後大陸出嘅車，就係多得你今次同佢講，就整咗呢個新功能出嚟」、「真係畀你玩死」。

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