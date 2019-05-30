住套房租約禁生仔！　慈母為抱孫願付首期助兒抽居屋

房屋委員會今期推售6個居屋屋苑，合共提供4871個單位，以市價59折發售，並首次接受電子化申請，惟今早(30日)首日交表仍有不少市民前往樂富居屋銷售中心親身交表，而於早上8時開門前已有約30人輪候。



樂富居屋銷售中心今早設有2個交表箱，另設詢問處及填表區。王太一早到場幫兒子交表，希望購置將軍澳雍明苑單位，她稱36歲任職建築業的兒子去年4月結婚，與太太月租約1.1萬港元居於旺角一個套房單位，租約更列明不可「生仔」，她表明已預留數十萬港元冀助兒子繳付首期，「都想早啲抱孫，咪博吓囉，唔得都無辦法，唔通跳樓咩」。



她又指，過去曾抽過4次居屋均未能中籤，今年初兒子原定計劃購買土瓜灣一個270平方呎單位，但索價高達500多萬港元，計算後無力供款，最終撻訂，損失了數萬港元，「係差50萬，供唔起就係供唔起」，故今次計劃買最多400多萬港元的單位。



另一申請者林先生指家住樂富附近，認為親身交表較網上交表更方便。他現時與太太居於九龍城600多平方呎單位，月租花費1.2萬港元，今次首次抽居屋，希望揀選何文田單位，認為校網優越，日後有利子女讀書，他坦言住屋問題令他們夫婦延遲生育計概，「生咗就好難儲錢買樓，所以都係買咗先」。



盧女士一家四口則計劃以綠表抽居屋，現時居於順利邨，她認為親身交表較穩陣，今次以何文田3房單位為目標，「單位大啲四正啲，其他三尖八角唔要啦，畀咁多錢梗係一心買間好啲，住過世丫嘛，又唔係拎嚟炒」。她直言兩名子女大學畢業後投身社會多時，但仍難儲首期，作為父母希望幫下手，情願減少去旅行，「第時有間屋都穩陣啲，要搵定畀仔女，唔會畀房署趕走或者交雙倍租，依家細路都好慘，唔同以前搵十蚊儲到五蚊」。



新一期居屋以市價59折定價，6個項目包括市區靚盤何文田常樂街的冠德苑、長沙灣發祥街西的凱德苑、荃灣德士古道尚文苑、將軍澳雍明苑，馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，創下復售居屋以來數量最多的一期，合共4871個單位。最平156萬港元可入場，最貴529萬港元單位在何文田冠德苑。估計8月攪珠、11月揀樓。