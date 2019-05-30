無申報丈夫擁逾億半山物業　鄭若驊死撐無實際利益

律政司司長鄭若驊醜聞不斷，繼疑上任後仍「秘撈」參與仲裁案後，近日再爆出無利益申報配偶物業的醜聞！鄭若驊的丈夫潘樂陶於去年底先後斥資逾億港元購入兩個半山豪宅，惟鄭只申報了潘擁有的屯門獨立屋，並無申報丈夫新購的兩個半山物業。律政司回覆指，由於相關物業並非由司長實際擁有，亦無實際利益，因此毋須申報。



根據載於行政會議及律政司的申報文件顯示，鄭若驊去年7月以公司及個人名義向行政會議申報，共持有7個香港及海外物業，當中包括4個本地住宅及工廈單位，亦有申報由丈夫潘樂陶持有、作自住用的屯門海詩別墅獨立屋。



不過，東網經查冊發現，鄭若驊的丈夫潘樂陶去年10月以個人名義，購入位於半山的雅賓利大廈The Albany一個12樓的單位，涉巿值8900萬港元。另外，潘亦於去年12月疑以公司轉讓方式，購入同位於半山的羅便臣道1號一單位，涉及逾5000萬港元，業主為「保奇有限公司」，而潘樂陶於去年12月成為該公司唯一董事。



鄭若驊今日(30日)透過律政司回覆東網查詢時指，由於相關物業並非由司長實際擁有，亦無實際利益，因此毋須申報。至於相關的離岸公司，司長亦並非其股東或董事，沒有實際利益。律政司司長一直按照規定，就其作為政治委任制度主要官員及行政會議成員，作出相關的申報。