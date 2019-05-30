購保險不熟條款易惹索償爭議　黃鳳嫺籲多作比較

消委會昨日(29日)發布醫保市場專題報告，指出個人醫保有三大問題，包括透明度不足、含魔鬼細節條款及醫保索償有不同限制。消委會總幹事黃鳳嫺今(30日)出席電台節目時指，消費者在選擇保險時傾向相信親戚或中介去了解保險相關資料，實質對當中條款不熟悉，在索償時易引起爭議，建議消費者要看清條款及多作比較。



黃亦指出醫療保險研究中發現的兩大問題，包括消費者購買個人醫療保險時，因溝通或條款問題出現期望落差；以及醫保產品可持續性低，隨年齡增長保障愈少，未能減輕公營醫療壓力。



黃舉例指，關乎索償成功與否的「醫療所需」條例中，有些條款是按保險公司意見決定，亦有部分公司會按醫生意見決定。她建議保險公司編寫條文時應採用客觀寫法，又建議應統一合約條款的字眼定義，讓消費者有統一理解，方便自行比較。



消委會主席林定國出席另一電台節目時表示，對於醫保的保障有落差大多是因消費者在購買時未有細看條款細節，亦不了解合約條款。林舉例指，在字眼上消費者可能對永久續保有錯覺，亦不清楚「醫療需要」的定義是每間保險公司均不同。他指保險公司應該讓投保人知道加保費可能基於通脹或醫療費提高；亦可能是保險公司單方面加送服務，同時相對提高保費。