60至64歲長者就業支援欠奉　議員斥政府帶頭虐老

政府今年初將長者綜援申領門檻由60歲收緊至65歲，勞工及福利局局長羅致光及後提出的「60歲中年論」更遭全城炮轟，批評政府虐待60至64歲長者。立法會議員郭偉強今(30日)在立法會大會上提出「全方位支援60歲至64歲長者」議案，要求政府為長者提供專門就業計劃、再培訓課程等就業保障，同時調整不同長者福利的申領年齡，如長者醫療券、長者生活津貼等，讓60至64歲的長者受惠。



同場的立法會福利事務委員會主席鄺俊宇亦斥政府「帶頭虐老」，又指近日政府推行的「統一評估機制」，迫使長者在社區照顧服務和院舍照顧服務二擇其一，不可同時輪候，斥政府的安老服務一塌糊塗，認為政府應讓60至64歲長者受惠於長者卡、長者牙科服務等福利，並恢復以60歲為長者綜援的申領門檻，他認為政府近年財政儲備極多，只花數億港元已能解決很多問題。



衞生服務界議員李國麟則指，不論政府如何定義長者，現實情況是60至64歲的長者就業情況並不理想，他們不但收入低、受過高等教育程度少，而政府的醫療、福利政策無法照顧他們，如醫療券、2港元公共交通乘車優惠等均將他們拒諸門外，認為若政府有意推動長者就業，應為他們提供健康評估，特別是聽力服務，指過往不少僱主因長者聽力減弱而不聘請他們，故政府應提供相應的支援有助他們就業。



勞工及福利局副局長徐英偉回應指，香港被稱為「長壽之都」，人口急速老化，預料2066年長者人口或較現時多出1倍，認為延遲退休年齡是全球趨勢，又指近年已愈來愈多長者願意投身勞動市場，同時愈來愈多僱主願意聘請長者，強調政府一直加強長者就業服務，包括加強培訓、多元求職支援等，至於沒有工作能力的長者亦會提供護理和醫療支援，徐又重申面對人口老化，政府有必要慎用公帑。