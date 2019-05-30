指女兒知情史後好嬲　陳婉玉：我係第三者覺得唔啱

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀的丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太胞妹陳婉玉利益，案件今(30日)在區域法院續審。



陳婉玉續作供，她表示於2016年4月與馮的關係被傳媒披露，其女兒並不知道兩人的事情，但同學向她女兒表示「見到你媽咪喺報紙」，女兒得悉事件後感到「好嬲」，「佢(女)覺得點解咁耐都唔講，佢又唔知」，其女兒更因而對她態度變差，並只在港逗留數天便返回紐約。陳因很着緊女兒，「驚佢嬲咗我」，故於同年10月飛往紐約，向女兒解釋。



律師向陳展示其記事簿，當中寫有「我與Wilson之間的感情事，我自己是第三者，我自己都覺得不對，又怎樣向你說呢，他對我好照顧」。陳指因她想向女兒解釋，「咁其實我過唔到自己嗰關，我係第三者，覺得唔啱，所以一路都冇講」，她為免與女兒見面時，「怕講唔到我想講嘅說話」，故把說話寫下以提醒自己。



記事簿又有寫「行bribe」、「洗去證據」、「我handle唔到他(馮) 」、「佢(女)不信Wilson」、「告訴她(女)因事發東窗」等句子，陳解釋這些都是她與女兒的對話內容，女兒提及樓換樓、航權等，又指不信任馮，擔心她會被錄音，或被指示洗去證據等，她因想把這些說話覆述予其心理輔導員聽，又怕自己忘記，故寫下作紀錄。



陳及後與輔導員傾談，對方着她要有勇氣及抓緊機會與女兒傾談事件，她亦想與女兒「解凍」，故亦在記事簿寫下重點事項提醒自己，包括「解凍」、「Exception」、「心情」、「Guilt feeling」、「大家都愛惜大家」、「關心大家」及「心情晦氣/冷漠，好似現在有啲嘢」等。她指「Guilt feeling」，因她知道自己作為第三者，「有個犯者罪嘅感覺」，她亦提醒自己要表達有感女兒變得冷漠及晦氣的感受。



陳又指，記事簿中寫有「limited time 勇敢」、「警覺性/佢會唔會為自己」，是指其輔導員着她勇敢與女兒對話，同時因女兒敵視馮，輔導員建議她向女兒解釋馮如何待她好，將馮「人性化」及表明自己亦有警覺，讓女兒不用擔心，要向女兒指出她及馮「大家enjoy大家」，及她知道馮的為人。她遂欲與女兒「heart to heart talk」。