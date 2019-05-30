可移交逃犯刑期擬提高至7年　政府料下午交修正案

立法會將於下月12日的大會上就修訂《逃犯條例》恢復二讀辯論，據悉政府最快今午(30日)將就修例提出修正案。建制派「班長」、商界議員廖長江今早表示，39名建制派議員已聯署去信保安局提出兩項建議，包括把可移交的罪行刑罰年期由3年提高至7年，及各地須由中央機關或部門提出以個案移交，以內地為例則必須統一經國家級部委，如最高人民檢察院提出移交要求。



廖續稱，上述兩項均是建制派達成共識的建議，其中就提高移交罪行刑罰年期經過很激烈的辯論，但認為是合理要求，相信政府會接納，若當局不接納，建制派會再開會討論，不排除有個別板塊議員提出修正案，甚至再達共識可由建制派提出亦可。經民聯議員盧偉國解釋，將年期提高至7年，是可進一步凸顯被移交犯人的罪行嚴重性。



綜合多方消息指，政府已接納建制派上述兩項建議，至於另有建議包括追溯期與移交罪行的最高刑期掛鈎，以及設監察員到引渡國監察被移交人士的人權保障，當局將以行政指令處理。據了解，經民聯石禮謙早前已提交議員修正案，把可移交年期提高，如政府吸納建制派的建議，他或會撤回修正案。



另外，建制派合共42位議員，是次聯署則只有39位議員，未有聯署的議員包括大會主席梁君彥、內會主席李慧琼、對修例有強烈意見的實政圓桌田北辰，及保安局前局長、新民黨葉劉淑儀。據悉葉劉對提高年期有一定意見，故未有簽署，其黨友容海恩則有參與聯署。