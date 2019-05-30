自製銷售30公斤冰毒　警拘6毒販包括外省人

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，廣東揭陽市公安機關近日成功偵破一宗特大販毒案，拘捕6名當地及外省毒販，繳獲估值1340萬港元的冰毒、130萬元人民幣（約148萬港元）的毒資，將該製銷毒品組織一網打盡。



警方透露，47歲的福建男子林某為了賺錢，便與廣東汕尾市陸豐市人、綽號「阿波」的陳姓男子，以及41歲的同鄉蘭某一起製毒。林某於今年1月底，向多年好友租用位於龍岩市內一片山林地內的廢棄豬場作為製毒工場，他認為豬場殘留的臭味，正好掩蓋製毒時釋出的毒味。



萬事俱備後，林某等人開始研製毒品，直到3月下旬成功製造30公斤純度達標的冰毒，並相約「阿波」到梅州市蕉嶺縣進行交易。廣州鐵路公安局得悉事件後通報揭陽市公安局禁毒支隊，指「阿波」準備向福建龍岩人購買毒品，並分銷往陸豐市、揭陽市惠來縣等地。



及至4月11日下午5時，林某將2袋冰毒放上客貨車後，驅車前往交易地點；當晚7時許，警員在長深高速公路天山段蕉嶺服務區拘捕完成毒品交易的林某、陳某波、陳某強，並當場查獲涉案毒品，以及藏在啤酒箱內的毒資。另一涉毒疑犯吳某在翌日落網，而蘭某和鍾某則於同月28日及29日被捕。



經審訊，蘭某對參與製銷毒品的犯罪事實供認不諱，而鍾某則承認將廢棄豬場租予林某，並參與販毒。及至本月7日，警方在製毒工場勘查時，在現場發現冰毒成分，目前正深挖有關製毒工具及毒品數量流向等情況。



今次是過去206日內第39宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/

