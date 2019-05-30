控兄申清盤違送贈條件　石油大王第四子申兄歸還股份

已故「石油大王」劉浩清的後人，因家族公司僑民有限公司的清盤問題出現爭議，其兒子兼遺囑執行人劉如成，不滿兄長劉鐵成早前向法庭申請將僑民清盤，遂於昨日(29日)入稟高等法院，指父親送贈僑民股份時給他們三兄弟時，不許他們對僑民提出法律訴訟的安排，因鐵成已違反該送贈條件，因此要求法庭下令鐵成把名下僑民股份轉到家族的慈善基金名下。



原告依次是劉浩清教育基金有限公司和劉如成，被告是劉鐵成。入稟狀透露，劉浩清與其妻子劉孔愛菊兩人共有3子3女，鐵成和如成分別排行第2和第4。劉浩清於2016年8月18日去世，而如成1年後成為其遺囑執行人。



入稟狀指稱，僑民有限公司由劉浩清成立，他於2003年11月把其中30%股份送贈給首原告。另外，劉浩清於2009年簽署了一份文件，就餘下僑民有限公司的股份作出安排，以4、3、3比例送給3名兒子鐵成、如成和意成，該公司交由如成主持和管理，而他們兄弟3人不能對僑民、首原告、兄弟姊妹等提出任何法律訴訟，破壞其家屬的聲譽，違反該規定者必須把其持有的僑民股份歸還給首原告。意成是該文件的見證人。



入稟狀續指，2013年12月的一次會議後，鐵成和如成閱讀過上述文件和表示明白，兩人之後在意成和律師見證下，與父親一同在該文件中簽名。劉浩清於2014年按該文件的安排，把僑民的28%、21%和21%分別轉名給鐵成、如成和意成。由於被告於今年4月違反該文件的規定和父親贈股份的條件，對如成、意成、首原告和僑民提出訴訟，要求法庭把僑民清盤，並拒絕撤回該訴訟，兩名原告因此要求法庭下令被告把其名下的僑民28%股份轉到首原告名下。