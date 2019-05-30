實測居屋網上交表5分鐘搞掂　填漏即彈紅字提醒

新一期居屋今日(30日)起接受申請，並首設電子交表，有意申請的市民今早8時起可登入香港房屋委員會網頁作網上申請。東網記者早上11時許進入網站實測申請流程，發現過程大致暢順，大約5分鐘已可完成整個申請及付費程序。網上交表有一樣好處，當有資料漏填，或資產限額不符合申請要求，均會有「紅字」提醒，申請人不能進入下一步操作。



記者申請期間未有出現網絡擠塞或死機問題，實測以白表兩人家庭申請，個人資料要求填寫中英文姓名、出生日期、身份證、性別及婚姻狀況，並需填上申請人的聯絡電話、住址及電郵，以及家庭每月總收入及資產淨值，一般約5分鐘已可填畢所有資料。下一步就是進入付費程序，過程亦十分順暢，網上申請的信用卡只接受VISA、Mastercard、JCB或銀聯。



完成所有申請程序後，很快就會收到由房委會發出的申請確認電郵，並告知申請者在完成付款後數日，申請者會收到第二封附有申請編號的確認電郵。如果對申請流程有疑問，申請首頁亦有兩條分別是綠表及白表的申請短片教學。



申請者要留意，電子申請表需於45分鐘內完成，填寫過程中不能中途儲存資料，申請截止時間是6月12日晚上7時正。房委會早前預計，由於申請人數眾多，系統會非常繁忙，提醒電子申請者避免臨近截止申請日期前遞交申請，以確保在限期前成功於網上完成其申請程序。