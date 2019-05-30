無供出禮頓指示扭螺絲帽　紮鐵主管否認寧食死貓

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊今(30日)踏入第4天聆訊。北面連接隧道去年出現滲水情況後，紮鐵分判商輝誼工程有限公司地盤主管吳民俊曾出席由禮頓召開的相關工程會議，他認為滲水或與鋼筋未完全扭入有關，但未有在會議中向禮頓高層透露，自己是受禮頓工程師黎家灝指示才這樣做。



代表禮頓的資深大律師石永泰質疑，吳為何寧願「食死貓」亦不願供出黎，直指黎其實未曾向他作出指示。吳不認同，認為自己或許經驗不夠，但指「我大可以學中科嗰個阿乜生，講晒你哋(禮頓)啲嘢出嚟」。



吳接受石永泰盤問時指，該個會議歷時僅短短20分鐘，當時與會一名禮頓高層曾問他工地有多少鋼筋是完全扭入螺絲帽，吳回答大約有七成，其後便和與會人士到工地巡查。石多次質疑，黎家灝當時亦有列席會議，不解吳當時為何未有供出黎，亦沒有為滲水一事解釋。吳認為，禮頓只問了他數條問題，他們若想知得更多，理應不斷發問，加上沒有製備任何會議紀錄，而他已將事情告知上司，認為沒必要在會上抗議。



另外，代表委員會的資深大律師Ian Pennicott表示今天聆訊開始前，收到3份由禮頓提供的新證供，當中提及由禮頓作承建商的1112號工程合約的鑿石屎工序，應由1111號工程合約的承建商金門基利負責，而非吳早前所述由禮頓負責。