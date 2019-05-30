記事簿揭與謝天賜存芥蒂　陳婉玉斥對方「Mad」

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀的丈夫、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指在政府任職期間涉收取賭王何鴻燊三太胞妹陳婉玉利益，案件今(30日)在區域法院續審。辯方律師庭上向陳婉玉展示其另一本記事簿。



該記事簿涉及陳在工作上的紀錄。當中一段是談及港澳碼頭直升機場擴建計劃，陳承認，當時就如時任港聯航空行政總裁謝天賜所述，她連政府出了標書都不知道，之後她跟賭王何鴻燊商討，並在記事簿記下「羅致咗一位過去在政府經濟局及民航局做到好高級的人幫手，知道如果去找啱的人，知道如何去Deal With(應付)政府，我有信心及把握投到，只要AT(謝天賜)不搗蛋及將我哋啲做法流出去，他Mad(瘋了)，想我Bid(投)不到，那便將我的Info(資料)流出去，又或者⋯⋯從中作梗使我請不到那個人」。



陳婉玉解釋，這段是紀錄當時何鴻燊跟她的說話，但當時何沒跟她說他要請的是誰。而後來何口中的「那個人」Susan Luke Lyra的確加盟了港聯直升機任營運總監。



辯方已完成對陳婉玉的主問，控方申請押後明日(31日)才開始盤問，法庭批准並將聆訊押後至明日才繼續。