小一統一派位73%獲首三志願　2011年來新高

2019年度小一入學派位結果將於本周六(6月1日)公布。教育局指，本年度共有27,334名兒童參加小一入學統一派位，其中19,992人獲派首三個志願，比率逾73.1%，較去年上升約3.2個百分點，亦是2011年以來新高。連同自行分配學位，今年共有85.2%學童獲派首三志願學校。



教育局表示，獲派甲部學額(即不受學校網限制的學額)的佔2865人，而獲派乙部(校網/選校名單內的學校)則有24,469人。該局提醒，曾於本年1月26日或27日為子女辦妥統一派位選校手續的家長，須在本周六或周日(6月1日或2日)上午9時30分至中午12時30分，或下午1時30分至4時30分，攜帶「小一入學申請表」或「選擇學校表格」的家長副本，返回原先遞交「選擇學校表格」的統一派位中心領取「小一註冊證」。



該局指，「小一註冊證」上印有兒童獲派學校的名稱、地址、註冊日期及註冊手續須知，家長須依照指定日期，即下星期二或下星期三(6月4日或5日)，前往獲派的學校辦理入學註冊手續，上午校註冊時間為上午9時至中午12時，下午校為下午2時至5時，全日制學校為上午9時至中午12時及下午2時至4時。



家長若因要事未能依照指定日期及時間辦理註冊手續，必須預先與獲派學校的負責人聯絡，以便作出特別安排，否則將被視作放棄學位處理。