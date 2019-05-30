鄭若驊無申報丈夫物業　議員批誠信破產促下台

律政司司長鄭若驊再爆醜聞，其丈夫潘樂陶於去年底購入兩個位於半山的豪宅，涉款逾1.6億港元，惟鄭未有申報該兩個由潘持有的物業。鄭透過新聞秘書回覆傳媒查詢時卻指，相關物業由於並非由律政司司長實際擁有，司長亦沒有實際利益，按照規定毋須申報。



議員郭家麒認為鄭若驊作為香港捍衞法治的第一人，卻一而再、再而三爆出醜聞，包括僭建、涉「秘撈」等，形容從未遇過有人如此病態，對社會輿論視若無睹，至今仍未明白市民對公職人員有很嚴格的要求，毫不悔改。他直言鄭的誠信已破產，不能再繼續做好司長的職責，應及早辭職下台，她一天在位，香港法治勢會淪亡。



議員尹兆堅指，鄭若驊欠缺政治智慧及敏感度低，根本不適合出任司長，當她在去年決定不檢控前特首梁振英涉嫌在任內收取澳洲企業UGL 5000萬港元事件時，拒尋獨立法律意見已是擅改準則，而公職人員申報機制行之有效，她又再僭建條文認為不需申報，形容她是「僭建專家」。尹不明白為何鄭要重複同樣錯誤，上任時被揭僭建問題已應作反省，她卻不斷重複犯錯，反映她做事粗疏，甚至是刻意逃避公眾監察。