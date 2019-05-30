師奶都知鼠患嚴重　深水埗議員促鼠餌自助餐捉鼠

香港淪為「鼠患之都」，成為人類感染大鼠戊型肝炎個案的高發地區，其中深水埗亦鼠蹤處處。深水埗區議會環境及衞生委員會今日(30日)開會討論事宜，多名區議員質疑食物環境衞生署的滅鼠方法成效不彰，對食肆執法不力，加劇鼠患問題，要求該署交代滅鼠工作計劃，加強人手清潔街道。該署回應指，7月會為潔淨及防治蟲鼠的隊伍增加人手，以加強清潔及滅鼠工作。



區議員覃德誠反映，區內不少食肆仍然利用公共地方清洗碗碟，令食物殘留在溝渠上，成為老鼠的食物，反映該署執法落後，又批評該署為記錄鼠患指數，以吸引力低的食物做餌，「一個普通嘅師奶都知道老鼠好嚴重，你仲需要咩指數，最重要係捉佢(老鼠)」，促請改用更具吸引力的鼠餌。



區議員夏泳迦直指，老鼠種類各有不同，建議以自助餐形式放置鼠餌，並設有不同食物，藉此捕捉老鼠。區議員梁文廣認為，現時食環署將部分滅鼠工作外判，但不少外判商使用滅鼠藥物時「慳住慳住」，有必要為前線清潔人員及外判商增加滅鼠資源。



食環署深水埗區環境衞生總監岑兆衍表示，該區去年下半年的鼠患指數高達9.4%，高於全港平均數，直認該區的鼠患嚴重。他解釋，主要因區內有不少「三無」大廈，單是醫局街已有10棟，該署已為三無大廈增放鼠餌及在門口加設鐵絲網，以防老鼠進出大廈，匿藏在內，另亦改用不同食物作餌，如叉燒，而該署已派人到大廈內派發有關防鼠工作的信件予住戶。



房屋署房屋事務經理(西九龍及西貢三)陳偉華表示，區內有9條公共屋邨，已增加邨內清潔及巡查，包括修剪過高的草叢、蓋好垃圾桶、提醒領展商場內的食肆保持清潔，他否認外判商欠缺足夠滅鼠工具及資源，強調房署每月會到邨內巡視相關工作。