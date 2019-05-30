六旬漢刀殺雀友案6.24判刑　辯方指被告遭挑釁才犯案

荃灣一間被用作為麻雀竇的劏房單位於2016年年底發生兇案，一名醉酒雀友被人用刀插傷，最後傷重不治。陪審團昨(29日)裁定被告李秀君因挑釁而誤殺罪成，法官今(30日)聽取辯方求情後，決定先索取被告最新的精神科醫生報告，案件押後至6月24日判刑。



於內地出生、1979年偷渡來港的被告李秀君，過往有11次案底涉及18項控罪，當中包括襲擊及管有攻擊性器等罪。被告於2006年起因有抑鬱症而沒有再工作並靠綜援維生，被告亦有精神分裂症但現時情況穩定。



辯方求情時指，被告對於奪去了一條生命已感後悔且明白無可推卸責任，被告亦還押了2年多，一直承受痛苦。辯方提到，因謀殺罪需判處終身監禁，加上控方一直沒有提出可接受被告承認誤殺，故被告才一直否認控罪，又指被告有精神分裂症，過去一直覆診及遵從醫生指示，現時情況穩定。



辯方續指，被告一直孤身一人，沒有朋友及親人，而當時亦是受事主挑釁下殺人，強調被告長時間遭事主用粗口責備及針對，事主亦知道被告有病且一直指他是「黐線佬」，故被告一直遭欺凌，案發當日事主亦不止一次想打被告。辯方認為被告是受到很大程度的挑釁，故望法官判刑時可作考慮。