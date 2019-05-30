每日一片：野蠻阿伯被嚇親　單車阻旅巴　司機有禮獲激讚

司機與單車友不時為路權而發生爭執，不過有時爭執原因，可以是毫無理據。近日一架旅遊巴行車時，就遇上一名正踩單車的阿伯，雙方各據一方，本來相安無事，但阿伯卻以「你嚇親我」為由發惡，以單車攔阻旅遊巴前進，面對阿伯無理取鬧，旅巴司機超有禮貌的回應，就獲網民激讚。



事發於昨日(29日)下午約1時，現場是上水清城路。旅遊巴司機將片段上載於Facebook群組「馬路的事討論區」，並發文講述過程，「阿伯喺避車處踩單車，我揸旅遊巴載住幼稚園學生經過，喺我停紅綠燈時阿伯將單車攔喺我車頭，又話我逼佢，又話咁大部車嚇親佢。」片段所見，阿伯的單車與旅遊巴各據一邊，旅遊巴在自己的行車線行車，阿伯在避車處，期間亦未有任何碰撞。



當旅遊巴在交通燈前停車時，阿伯從後趕上，二話不說將單車攔在旅遊巴車頭，隨即開始一場謾罵，司機與車上幼稚園老師雖出言安撫，但阿伯愈講愈勞氣，粗口橫飛，司機忍不住說：「你鬧我唔緊要，呢度成車小朋友，講嘢斯文啲，唔好講粗口」，但阿伯仍堅持指：「依家你嚇親我」，司機保持禮貌，「嚇親你唔好意思，我講對唔住」，惟最後阿伯仍堅持要報警。司機在網上留言指，「最後由途人幫手搬開佢部單車，(我)在警察未嚟到之前走了，留低一個老師同佢繼續理論，亦不知結果如何！」



網民看過片段後，幾乎一面倒狠批阿伯無理取鬧，「又係呢啲歪理當真理嘅阿伯」、「阿伯，你揸單車大晒呀？Cut出嚟要打燈號㗎！」亦有人大讚司機表現，「個like係畀個司機」、「司機有禮貌又EQ高」。