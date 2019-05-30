重案組搗九龍城毒窟及武器庫　拘10泰籍男女

秀茂坪警區重案組，近日接獲可靠線報，指九龍城城南道11號一單位內，懷疑藏有毒品及武器，經情報分析後，警方相信該單位的毒品供應九龍城區、九龍東及秀茂坪區一帶。探員經深入調查後，今早(30日)約9時採取行動，突擊搜查該單位，檢獲2把仿製槍械、2個鐵蓮花、2把刀、一支壘球棍、一個懷疑手扣、一批閉路電視監控鏡頭、少量大麻精、大麻花及氯胺酮(K仔)，以及一批毒品吸食及包裝工具，檢獲的毒品總值約3700港元。



行動中，警方拘捕單位內5男5女泰國籍人士(31至42歲)，部分疑犯有黑幫背景，其中一名39歲男子為涉案單位住客，他涉嫌販毒、經營毒窟、藏有仿製槍械及藏有違禁武器被捕，其餘9名男女則涉嫌吸食毒品被捕，全部被捕人士已被帶返秀茂坪警署扣留調查。



秀茂坪警區重案組督察許涵芳表示，是次行動過程順利，並無遇上反抗。根據情報及調查顯示，涉案單位已運作約2個月，面積約600呎，有2個房間、其中一個房間作儲物用途，並有獨立廚房及洗手間，而檢獲的毒品收藏於房間內各處，包括床、檯及牆壁之間。