上「一樓一」圖食霸王餐兼偷錢　新移民漢囚6年4個月

一名來港一年、報稱露宿的新移民，聲稱有性需要但身無分文，便企圖上「一樓一鳳」食霸王餐，但鳳姐堅持要先收錢，露宿漢竟狂毆鳳姐試圖「霸王硬上弓」，幸好鳳姐最終力保不失成功逃去，而露宿漢就趁鳳姐逃出單位，偷去她手袋內千多港元現金。露宿漢今早(30日)在高院原訟庭承認企圖強姦、傷人及盜竊罪，被判入獄6年4個月。



35歲無業被告吳文森承認在去年4月22日晚上，於旺角汝州街一號某單位內，企圖強姦女子X並對她身體造成嚴重傷害，以及在同時同地偷竊X 1760港元。被告由被捕至判刑，一直堅持不聘用律師，今日應訊時他亦表示選擇不求情。控方的背景資料則顯示，他與一名香港女子結婚後，於案發前約一年來港，但已與「妻子」失去聯絡，案發時於天橋底露宿。案情指事發當晚，被告到上地址向X要求性服務，並聲稱可出4000港元，要求在上址過夜。



X與被告洗澡後，要求被告先付錢。起初被告沒有理會，但當X重複要求，被告便發難揮拳打X的臉，又捏她的頸，同時乘機非禮X的胸部與下體。X則緊合雙腿保護私處，被告就拳打她的頭，又咬她肩膊。



此時X的鄰房聽到X大叫，便走出街找人幫忙。而同時X亦假稱願意免費向被告提供性服務，成功引到被告停止毆打並鬆手。X即乘機走出單位外，而此時X的鄰房亦找到人上來幫忙，阻止被告離開並報警。警方到場後拘捕被告，並發現單位似曾遭搜掠，便叫X檢查個人物品，發現手袋內1760港元不翼而飛。而警方則在被告身上，找到相同金額的鈔票。被告其後在警誡下承認如上述案情般犯案。



法官今早判刑時表示，被告雖然沒有成功侵犯事主，但他涉及使用相當暴力，情節仍十分嚴重。此外被告以處於弱勢、因工作性質而容易身陷險境的「一樓一鳳」作為目標，亦是加刑因素。考慮到被告認罪，企圖強姦罪的判刑，可由起點8年減至5年4個月，另外傷人及盜竊則每項各加刑6個月，最終判被告入獄6年4個月。