遭截查撞海關車輛突圍　私家車司機認危駕囚1年

海關人員前年在沙田正街擬截停一輛可疑私家車，豈料司機沒跟從指示下車，反開車撞向前後兩輛海關車輛，藉此迫出空間逃走，兩名關員制止私家車時，遭私家車甩開受傷。涉事司機今(30日)在區院承認一項危險駕駛罪，判囚12個月和停牌年半。



案情指，海關人員於2017年10月16日下午，乘坐兩輛政府私家車執行任務，當車輛駛至沙田正街，兩車停車等候交通燈轉燈，當時兩車前後包抄由被告張浩然(30歲)駕駛的私家車，期間有關員見被告打算無視紅燈開車離去，關員遂下車行近被告，表露身份並要求他下車，豈料他拒絕並企圖駛走，有關員嘗試打開私家車車門，又再三警告被告，但他不理會，先撞向前面的海關車，再向左駛並撞到一輛小巴，之後倒車撞向後面的海關車輛數次再駛走，有兩名關員阻止被告時跌倒受傷。警方調查後，發現被告是私家車的登記車主，並於同晚發現該私家車，並於去年1月拘捕被告。



辯方求情指，被告在案發時任職司機，曾因欠債逾10萬港元而遭人截停車輛施襲，他在案發時關上車窗，開着音樂，見有人行近，一時驚恐才逃走，海關最終未有在車上搜獲違禁品。此外，控方亦確認關員當時沒穿上海關的背心。



法官明言不接納辯方說法，斥被告為擺脫執法人員，沒顧及他人安危，有女途人更險被撞到，險象橫生，其行為令人無法得知車上是否有違禁品，以及他是否受酒精或藥物影響，但他「夾硬」撞向海關車輛，從車罅中逃走，傷及他人，需負上嚴重刑責。