網民熱話：蓮蓉包變身壽桃？　網民：𠝹條坑就得

光顧酒樓擺壽宴，壽桃壓軸出場是理所當然，但如果這個壽桃外形不倫不類，憤怒亦可理解。有網民近日光顧觀塘一間屋邨酒樓時，懷疑落單要求的壽桃是蓮蓉包「改裝」而成，令事主不禁怒斥：「當我未坐過飛機，我都見過飛機係乜嘅樣吖。」



網民Cheung Theo 在Facebook群組「中伏飲食報料區」貼文，「餸菜出品好不好費事講啦，到呢個壽桃出場，見到白潺潺（白雪雪)已經有問題，仲要係用面包壓條痕蒸出來就當壽包(桃)，經理死撑是壽包(桃)。」事主同時上載兩張相片，一張是坪石商場一間酒樓的菜牌；另一張則是事主聲稱被「改裝」而成的壽桃。相片中清楚可見，該壽桃確實與平日所見的略有不同，不止整個壽桃「偏白」，表面不規則坑紋似是後期加工𠝹成。事主一度與酒樓經理理論，但對方堅持這個是壽桃。



事件惹起網民議論，有人笑稱是「蓮蓉包賣唔晒」，更指酒樓是「用心製痕」。亦有人分析，「其實真係蒸前壓條痕同彈啲紅水在包面，係師傅手工差咗啲」。另外，亦有網民將焦點放在事主誤稱壽桃為壽包。「其實佢叫壽桃，壽包係先人用」。



網民有話說



Bobo HO：睇到個包真係笑咗！

Fat Fat Fat: 呢間嘢質素又真係唔爭氣，諗住街坊酒樓要支持吓，一次可能失手，兩次唔好彩，到第三次，我就冇再光顧了

Ar Rey:佢係壽桃喎，啲花紅粉整得衰啲啫，你估間間都做得靚咩



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