沙頭角邊境再現漏洞　官地被佔用村民隨意跨境

沙頭角再現邊防漏洞！有報道指，沙頭角邊境禁區一幅官地，疑遭人霸佔起樓居住，更有人擅自經橋樑，非法越過港深邊界的沙頭角河，並隨意通過深圳邊防的鐵閘，自由進出港深兩地。報道指，該幅官地面積約2.8萬平方呎，佔地範圍有不斷擴大的趨勢，至少建有2幢村屋。發展局承認，地政總署去年11月已發現懷疑有邊境地遭佔用個案，正與內地商討。至於有人非法入境一事，政府相關部門會進行了解。



去年曾傳出沙頭角邊境禁區一幅土地遭廣東邊防部隊佔用最少6年，今(30日)再有報道指，該處附近又有人佔用官地，並使用邊境鐵絲圍網中的一道鐵閘隨意出入中港兩地，而附近30米有一個內地邊防更亭，內有邊防人員駐守，惟邊防人員未有阻止非法出入境的行為。



發展局回應指涉事土地屬邊境禁區內的政府土地，地政總署去年11月已發現個案，其後按機制調查，包括翻查土地紀錄、歷年航拍照片，以及在警方的協助下實地視察。發言人指，留意到有橋樑橫跨沙頭角河，因應去年沙頭角河附近用地的事件，政府正與內地有關方面商討，兩地行政區域界線及邊界河道治理，特區政府相關部門會就懷疑有人非法入境一事進行了解。



至於官地遭霸佔，當局稱該處的構築物，估計早於1980年代已存在，根據地政總署掌握的資料，這些構築物並無任何土地文書或登記紀錄，署方會進一步查核文件紀錄，如證實屬非法佔用官地，會採取適當的管制及跟進行動。



沙頭角鄉事委員會副主席曾玉安表示，政府經常懶理沙頭角的問題，得過且過，令沙頭角淪為「無政府狀態、灰色地帶」。曾指，未有發現非法出入境的情況，但相信即使有深圳居民經鐵網進入香港境內，亦無法離開沙頭角範圍，「佢都冇禁區紙」。



曾指，該處本來有警察駐守，負責檢查身份證等，惟當局可能認為有整個沙頭角作緩衝地帶，因此「hea做」，促當局重新規劃沙頭角，如以羅湖及落馬洲邊境管制站模式運作，把沙頭角邊境出入規範化，亦要取消沙頭角禁區，令邊境透明化，杜絕非法出入境情況。