政Whats噏：李永達再密會漢奸黎　月內第5次

違法佔領行動案(佔中案)喺上月底判刑，其中民主黨(白鴿黨)前主席李永達(高達)被判囚8個月獲緩刑2年，之後密密同仍逍遙法外嘅佔中搞手壹傳媒黎智英(漢奸黎)密會攪局。兩人尋晚(29日)又再碰頭食飯密斟，已經係本月內第5次。唔通係為咗下月初反對修訂《逃犯條例》遊行諗計攪亂檔？



尋日晚上7點半左右，漢奸黎嘅七人車接載住高達、外號「李漢奸」嘅白鴿黨創黨主席李柱銘、外號「AV仁」嘅白鴿黨前主席何俊仁、被踢爆一度將漢奸黎秘密捐款「袋住先」長達9個月嘅工黨立法會前議員李卓人同現任立法會議員林卓廷，到漢奸黎位於何文田嘅寓所。



約兩個鐘後，七人車載住5人離開，李卓人、高達同林卓廷喺港鐵太子站落車，其中李卓人仲攞住個紙袋，疑似係酒，及後七人車就駛過海送李漢奸及AV仁返屋企。



近來漢奸黎不斷與民主派就反逃犯修例「大合奏」，喺上個月底嘅反修例遊行更行隊頭，對遊行嘅安排指指點點，儼如總指揮，但凡立法會討論修例嘅前夕，都與高達等人密會，例如上周三(22日)亦曾與高達等人密會，而上周五(24日)就係內務委員會討論修例嘅未來路向。



內會最終通過解散逃犯修例嘅草案委員會同埋接納政府將草案直上大會，莫非見依家社會形勢轉變快，漢奸黎尋日又再同高達等人密會，唔通又想為下月初反修例遊行諗計攪局？