東九文化中心地盤工遭拖糧　神秘三判突代支薪

由捲入沙中線工程醜聞的禮頓建築(亞洲)擔任大判的九龍灣東九文化中心工程，爆出拖糧事件。職工盟建築地盤職工總會今早(30日)聯同11名二判商工人到地盤外示威，抗議二判商無理解僱，並追討3個月的欠薪及代通知金等。11名工人今獲發合共約61萬港元的支票，惟過程中離奇出現「神秘三判」負責支付欠薪，更有聲稱是三判判頭的人士向追薪者揮拳，一度需要警員調解。



工會組織幹事何天忻指，近日接獲多名該地盤負責針板工程的二判工人求助，指突然被通知停工，工人更遭拖欠今年2至4月的部分薪金、假期及代通知金等。何稱，有工人更表示地盤管理混亂，有工友需每天向「蛇頭」支付200港元「茶錢」才能保住工作。她指政府工程有工人被拖糧屢見不鮮，批評政府監管不力。



何續稱，今日與工友追薪時，突然有聲稱是三判商代表出現，並代二判支付欠薪，其間更有三判判頭出拳威脅，工友遂報警求助。她指出，政府規定只能有大判及二判，認為三判的出現代表政府對工程不聞不問，要求當局加強監管，工會亦會保留追究權利。